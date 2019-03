La coppia viaggiava a bordo di una Micra

Una coppia di anziani di Pozzillo, frazione di Acireale in provincia di Catania, sono morti a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto ieri lungo la strada provinciale Riposto Acireale.

Come scrive gazzettinonline.it, i due viaggiavano a bordo di una Micra quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muro. Lucia Cutuli, 70enne, è morta sul colpo mentre il marito Orazio Vecchio di 86 anni è deceduto in ospedale durante la notte.

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i soccorsi e gli agenti della polizia municipale. Accertamenti sono in corso per determinate le esatte cause dell’incidente.

