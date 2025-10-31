Ancora un incidente gravissimo sulle strade siciliane. Sulla strada provinciale che collega Scordia a Palagonia, nel Catanese. Un giovane di 18 anni, Ettore Carnazzo, ha perso la vita in un incidente autonomo.

L’auto su cui viaggiava insieme a due amici, un coetaneo e una ragazza di 15 anni, è finita contro un muro.

I due passeggeri sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove sono tuttora ricoverati.

Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.