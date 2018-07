Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, esprime “ferma condanna per la nuova ennesima azione contro un autobus dell’Amt danneggiato da una sassata scagliata contro il parabrezza, che ha messo a serio rischio l’incolumità dell’autista”.

Il primo cittadino nel “riaffermare la necessità di intervenire per fermare questi atti di violenza con iniziative che coinvolgano le forze dell’ordine, esigenza che esprimerà nel primo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che verrà convocato”, ha espresso “piena solidarietà al guidatore del mezzo colpito e riaffermato la piena vicinanza dell’Amministrazione Comunale a tutto il personale dell’azienda cittadina del trasporto pubblico e in particolare a quello viaggiante che ogni giorno fornisce un servizio importante, difficile e rischioso”.