il focus sugli incentivi fiscali al sud

Riparte il settore degli eventi e fa tappa in Sicilia il BeOpen, l’evento italiano più importante per il settore del serramento, organizzato da LEGNOLEGNO – Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con Edil Sider Spa, main sponsor della tappa siciliana che festeggerà i suoi 70 anni di attività.

Per l’occasione gli organizzatori dimostrano attenzione concreta alle azioni di contrasto alla crisi pandemica in atto ed alla sensibilizzazione di un intero comparto, quello dei serramentisti, sul fronte della vaccinazione.

Nel corso dell’evento infatti sarà attivato, grazie al supporto dell’ASP di Catania, un hub temporaneo per l’effettuazione dei vaccini e dei tamponi presso la sede dell’evento che si terrà sabato 25 settembre a Catania presso il Catania International Airport Hotel.

“Un modo, per garantire l’accesso alla prestazione sanitaria a quante più persone possibili e di coniugare il business con le responsabilità sociali dell’impresa – dichiara Stefano Mora, direttore di LEGNOLEGNO che prosegue – ringraziamo il Dr. Liberti, Commissario ad acta per l’emergenza Covid-10, e tutto il suo staff operativo per la disponibilità e l’efficienza mostrata nell’offrire ai nostri utenti una opportunità straordinaria”.

L’evento di Catania è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili e progettisti e intende fornire ai partecipanti anche il quadro complessivo delle detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa) e delle tipologie di credito d’imposta, tra cui Transizione 4.0.

“Ringrazio LEGNOLEGNO e la struttura commissariale Covid di Catania che hanno accolto la richiesta di offrire il servizio di vaccinazione in occasione del nostro importante evento che chiama a raccolta gli operatori del comparto dei serramentisti della Sicilia” , dice Marcello Calandrino, Vice presidente di Edil Sider Spa. “Siamo lieti quindi che i nostri serramentisti – prosegue Calandrino – potranno partecipare al Be Open, vaccinarsi sul posto e fare il tampone gratis giusto prima di partecipare all’evento”

Sarà possibile visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e sul territorio.

L’accesso all’evento sarò permesso soltanto ai possessori di Green Pass valido, secondo la normativa vigente.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito: https://beopenportefinestre.it/eventi/catania-2021/