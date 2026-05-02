I militari della sezione radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un uomo di 56 anni residente a Belpasso, sorpreso vicino casa con una pistola.

L’intervento è scattata nel pomeriggio, quando la pattuglia, durante un normale servizio di perlustrazione, ha notato l’uomo nei pressi della propria abitazione mentre impugnava un oggetto metallico. Il riflesso della luce sulla superficie dell’oggetto ha subito fatto ipotizzare ai militari che potesse trattarsi di un’arma da fuoco.

Alla vista dei militari, l’uomo si è rifugiato rapidamente nel proprio garage, uscendone pochi istanti dopo con una ramazza in mano, nel tentativo di simulare normali attività di pulizia e sviare i sospetti. L’atteggiamento nervoso e il tentativo di occultamento non sono sfuggiti ai carabinieri, che hanno deciso di procedere immediatamente a una perquisizione personale e domiciliare.

L’ispezione ha permesso di rinvenire nel del garage una pistola lanciarazzi in acciaio. L’arma è risultata priva del prescritto tappo rosso, sebbene sprovvista di munizionamento, e detenuta senza licenza.

Sulla base degli elementi raccolti, l’arma è stata sottoposta a sequestro penale. Il 56enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura per detenzione abusiva di arma.