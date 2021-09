Il 25 settembre a Catania

Tornano in Sicilia gli appuntamenti di BeOpen, l’evento italiano più importante per il settore del serramento, organizzato dal Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con Edil Sider Spa, main sponsor della tappa siciliana.

BeOpen sbarca in Sicilia; la tappa DAL VIVO è prevista per sabato 25 settembre a Catania, presso il Catania International Airport Hotel.

L’evento è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili e progettisti e intende fornire ai partecipanti un quadro complessivo delle applicazioni del Decreto Attuativo (Requisiti Tecnici), pubblicato nell’ottobre del 2020 e di Transizione 4.0; in particolare verranno suggerite soluzioni e azioni per tutelarsi nel mare magnum delle detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa). I bonus e gli incentivi fiscali infatti rappresentano una grande opportunità ma anche una possibile fonte di rischi, relativi alla scelta del prodotto, al preventivo, ai contratti e alle responsabilità.

Per quanto riguarda la configurazione del prodotto, a partire dal 1° gennaio 2020 sono cambiati i requisiti tecnici attraverso cui i serramenti, le chiusure oscuranti e le schermature solari possono essere oggetto di detrazione fiscale. Ma quali sono questi requisiti? In che modo vanno ricavati? Cosa è cambiato rispetto al passato? Quali sono le detrazioni fiscali di cui possono godere i prodotti? E quali sono i requisiti tecnici necessari a prescindere dalle detrazioni fiscali?

Il preventivo non deve più soltanto intercettare le esigenze del cliente ma deve rispettare la congruità dei prezzi e dunque come ottimizzare le voci di costo del preventivo? Come gestire il costo della posa? Come ottimizzare i tempi di controllo di congruità dei preventivi? Come impostare la gestione finanziaria degli acconti, dei pagamenti e dello sconto in fattura? Quali sono le criticità nelle varie tipologie di contratto? Come affrontarle per tutelarsi?

Per questi e ad altri dubbi, un team di esperti fornirà le risposte, per tutelare al meglio la propria azienda.

L’evento di Catania sarà caratterizzato da un focus particolare su innovazione e tecnologia con l’esposizione delle migliori macchine per la lavorazione dell’alluminio. Un’occasione imperdibile per tutti i serramentisti che intendano realizzare i propri investimenti anche grazie al credito d’imposta di Transizione 4.0. Su questi temi e per l’accesso ai programmi del Ministero dell’Economia e Finanze che consentono di ottenere un credito d’imposta della misura massima del 95% al sud, il gruppo Edil Sider Spa attiverà uno sportello dedicato per offrire consulenza gratuita agli operatori interessati.

Sarà inoltre possibile per i partecipanti visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e sul territorio.

L’appuntamento da segnare in agenda è quindi per sabato 25 settembre dalle ore 9 alle ore 18.

Per iscriversi gratuitamente all’evento: https://bit.ly/beopen_CT21_NL

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito: https://beopenportefinestre.it/eventi/catania-2021/