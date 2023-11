Tre mezzi coinvolti sulla statale 121 e 2 i feriti

Scontro pericolosissimo alla periferia della provincia catanese, due auto e una moto coinvolti. Due i feriti, tra cui il motociclista che ha rischiato davvero la vita. Alla fine se la caverà con qualche graffio e contusione e tanto spavento. E’ stato salvato letteralmente dal casco integrale che indossava. Ha attutito il colto dal momento che è finito fuori strada in un’area sterrata e piena di grossi massi.

La ricostruzione della dinamica

L’incidente si è verificato sulla strada statale 121, a sud del centro abitato di Biancavilla. A rimanere coinvolti tre mezzi: una Fiat Stilo, una Nissan Juke ed una moto Honda di grossa cilindrata. Ferito il conducente del mezzo a due ruote, un adranita di 28 anni che per fortuna indossava il casco. Allo stesso modo ha avuto bisogno di cure il conducente della Juke. I due sono stati trasportati in ospedale. Il primo, al pronto soccorso del “Santissimo Salvatore” e l’altro al “Maria Addolorata” di Biancavilla. Illeso invece il conducente della Stilo. Sul posto per i rilievi per la ricostruzione della dinamica dello scontro fra auto e moto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Biancavilla. La circolazione stradale ha subito rallentamenti.

Altro incidente nel Palermitano

Altro violento incidente nella notte a Monreale, nel Palermitano.. E’ successo lungo la circonvallazione dove due vetture, all’altezza di un negozio di frutta e verdura, si sono scontrate violentemente con tanto di cappottamento di uno dei due mezzi interessati. Per fortuna non vi sono state gravi conseguenze fisiche per le persone a bordo delle auto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 2 di notte una Ford Fiesta blu era parcheggiata a bordo strada quando una Jeep Compass, che procedeva in direzione Palermo, ha improvvisamente perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro la Fiesta.

Tredicenne in gravissime condizioni a Palermo

Purtroppo sabato scorso si è verificato anche un sinistro con conseguenze pesanti. Una tredicenne è ricoverata in gravissime condizioni e rischia la vita all’ospedale Villa Sofia, dopo essere stata investita da uno scooter Liberty 125 in corso Calatafimi a Palermo. Secondo quanto ricostruito dall’infortunistica della polizia municipale, che indaga sull’accaduto, la giovane è stata investita all’altezza dell’istituto “Maria Adelaide”.

