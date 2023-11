Violento incidente nella notte a Monreale, lungo la circonvallazione dove due vetture – all’altezza di un negozio di frutta e verdura – si sono scontrate velocemente con tanto di cappottamento di uno dei due mezzi interessati. Per fortuna non vi sono state gravi conseguenze fisiche per le persone a bordo delle auto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 2 di notte una Ford Fiesta blu era parcheggiata a bordo strada quando una Jeep Compass, che procedeva in direzione Palermo, ha improvvisamente perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro la Fiesta.

Impatto violento ma senza gravi traumi per le persone

L’impatto è stato molto violento, con la Jeep che si è ribaltata su di un lato. La Fiesta invece è stata sbalzata di diversi subendo gravi danni. Il conducente della Compass non ha riportato traumi rilevanti.

Sul posto i carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Monreale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, due carroattrezzi per la rimozione delle auto danneggiate e un furgone per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Tredicenne in gravissime condizioni a Palermo

Una tredicenne è ricoverata in gravissime condizioni e rischia la vita all’ospedale Villa Sofia, dopo essere stata investita da uno scooter Liberty 125 in corso Calatafimi. Secondo quanto ricostruito dall’infortunistica della polizia municipale, che indaga sull’accaduto, la giovane è stata investita ieri pomeriggio intorno alle 18, all’altezza dell’istituto “Maria Adelaide”.

Il motociclista venticinquenne è stato ferito e medicato al pronto soccorso del Civico, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Adesso rischia un’accusa per lesioni gravi. La ragazza è stata operata al cervello per evacuare un ematoma: la prognosi è riservata.

Morto giovane nell’Agrigentino in un incidente

Incidente mortale a Sciacca. Una Fiat Punto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 25 anni morto poco dopo l’impatto. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Un primo bilancio parlava soltanto di due persone ferite ma successivamente è stato accertato il decesso del giovane. Alla guida dell’auto c’era una donna che è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata in ospedale.