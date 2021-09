Il compagno di stanza ha lanciato l’allarme

È stato il compagno di stanza ad accorgersi della tragedia. Ha subito chiamato il soccorsi ma una volta giunti sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tragedia in un appartamento del rione Fortuna, a Catanzaro . Ad essere stato trovato senza vita un ragazzo di 22 anni. Sul posto la polizia che ha già avvisato dell’episodio la Procura competente. Al momento non c’è alcuna certezza sulle cause ma è possibile che si tratti di suicidio. Il giovane sarebbe siciliano, per l’esattezza di Biancavilla, in provincia di Catania

Sul posto il medico legale

Ad essere stato chiamato sul posto il medico legale per l’ispezione cadaverica. Si spera di poter riuscire a capire come il ragazzo sia potuto morire. Al momento dagli ambienti investigativi non trapela nulla di certo. Ma da indiscrezioni pare che si stia seguendo la pista del possibile suicidio.

La vita della vittima

Il 22enne si trovava a Catanzaro perché era iscritto all’università Magna Grecia della città calabra. Aveva scelto di vivere in un appartamento del rione Fortuna, dove sono moltissime le case affittate a studenti per via della vicinanza con la cittadella universitaria. Si sta provando a scavare nella vita privata della vittima, per tentare di dare un senso a quanto accaduto e di imboccare la pista giusta.