Intensa attività di controllo del territorio nel quartiere San Berillo di Catania da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. L’operazione, voluta dal Questore, ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato insieme a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, un’unità cinofila della Questura e una pattuglia della Polizia Locale.

Zone controllate e strategia operativa

Le forze dell’ordine hanno setacciato la zona tra piazza Stesicoro, via VI Aprile, via Buda, via Maddem, via Tezzano, piazza della Borsa e via Archimede, chiudendo tutte le possibili vie di fuga per impedire la fuga di eventuali spacciatori. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane 29enne, seduto su uno scooter da cui proveniva un forte odore di droga.

Scoperta di droga e arresto

I sospetti sono stati confermati dall’unità cinofila “Maui”, che ha scovato nel sottosella del motociclo 22 involucri contenenti 106 grammi di marijuana. Addosso al ragazzo, risultato incensurato, sono stati trovati 210 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo scooter è risultato senza assicurazione e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo.

Ulteriori scoperte

Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari. Grazie ancora all’unità cinofila sono state ispezionate le viuzze del rione, dove sono stati scovati altri 98 grammi di droga nascosti negli anfratti murari e in un edificio abbandonato.

Controlli estesi

I controlli si sono concentrati anche nell’area della Stazione Centrale e del terminal bus di via Archimede, con ispezioni ai bagagli in stiva e sui pullman per prevenire furti e borseggi ai danni dei numerosi turisti presenti in città. Inoltre, sono stati eseguiti controlli mirati su 8 persone agli arresti domiciliari nel quartiere San Cristoforo.

Complessivamente sono state identificate 105 persone, di cui 21 con precedenti, e controllati 41 veicoli. Sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada, in particolare mancata copertura assicurativa con conseguente sequestro del mezzo, guida senza patente e senza carta di circolazione.

