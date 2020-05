Il blitz è scattato in una casa del quartiere Zia Lisa di Catania

La Polizia di Stato si Catania ha tratto in arresto Cesare Lizzio, di 37 anni, e Salvatore Catania, 20 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I due usavano come base di spaccio un intero stabile situato nel quartiere Zia Lisa.

Nonostante la presenza di vedette, di un imponente sistema di videosorveglianza e malgrado si trattasse di un edificio la cui collocazione risultava di difficile accesso e costantemente sorvegliata, gli agenti, con la fondamentale collaborazione dei Vigili del Fuoco, hanno fatto irruzione in due appartamenti utilizzati come base per lo spaccio di marijuana. In uno di questi, di proprietà del 37enne, sono state sequestrate 131 dosi di “skunk” e materiale per il confezionamento sottovuoto della marijuana. Il 20enne è stato visto lanciare via 13 dosi di marijuana poi recuperate dai poliziotti.

Nel proseguo della perquisizione sono state trovate altre tre dosi di “skunk”, materiale per pesatura e confezionamento e contabilità dell’attività di spaccio per decine di migliaia di euro. Grazie ai cinofili, sono state trovate sulla terrazza condominiale 10 cartucce per fucile che sono state sequestrate a carico di ignoti. Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.