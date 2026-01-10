Catania si prepara a riabbracciare la “nobile arte”. Il pugilato professionistico sarà protagonista nel capoluogo etneo domenica 15 febbraio 2026 con la manifestazione “Catania Fight Night – Eyes of the Tiger”. La kermesse è organizzata dalla Cavallaro Boxing Team del maestro Giovanni Cavallaro.

Un grandissimo evento che segue quello di domenica 26 ottobre 2025 al Centro Commerciale Porte di Catania con il vincente debutto tra i Professionisti del pugile catanese Salvatore Cavallaro.

L’attesa per domenica 15 febbraio cresce. Sul ring, oltre a Salvatore Cavallaro “Occhi di Tigre”, saliranno i professionisti Aziz Abbes “Hurricane”, Mery Di Bari “Dynamite”, Peppe Rubino “The Diamond”, Francesco Ingallinera “Ciccio Inga” e Claudio Kraiem “La Roccia”.

La conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento di domenica 15 febbraio si terrà sabato 14 febbraio, alle ore 11,00, nella palestra della Cavallaro Boxing Team in Corso Indipendenza n. 259. Nell’occasione ci sarà la pesatura ufficiale degli atleti e il consueto “Face to Face” tra i pugili, un momento molto atteso e carico di adrenalina.

La conferenza si terrà proprio nella palestra della Cavallaro Boxing Team, luogo simbolo del progetto sportivo e rappresenta il momento centrale di avvicinamento alla serata pugilistica professionistica di domenica 15 febbraio.

I nominativi degli avversari dei 6 professionisti saranno comunicati nei prossimi giorni. Si stratta di pugili provenienti tutti dal Sud America.

Stage internazionale di Fujirato a Catania: dal 16 al 26 gennaio

Intanto la Cavallaro Boxing Team comunica che, dal 16 al 26 gennaio, Catania ospiterà uno stage internazionale di Fujirato di altissimo livello, organizzato come fase ufficiale e strutturata di preparazione all’evento pugilistico in programma il 15 febbraio.

Lo stage si svolgerà presso la Cavallaro Boxing Team e sarà articolato attraverso un programma tecnico intensivo, comprendente sessioni specifiche di lavoro sul ring, preparazione tattica, gestione del match e preparazione mentale, con l’obiettivo di portare gli atleti nella migliore condizione possibile in vista dell’evento.

Protagonista principale dello stage sarà GusCurren, tecnico americano di fama internazionale, indotto nella Florida Boxing Hall of Fame (Class of 2022). Nel corso della sua carriera, Curren ha maturato una significativa esperienza all’angolo e nei camp professionistici di alto livello. Ha allenato e seguito pugili impegnati in incontri di vertice, inclusi match validi per titoli mondiali. La sua metodologia rappresenta un punto di riferimento della scuola pugilistica americana moderna.

Accanto a GusCurren, lo stage sarà guidato congiuntamente da Giovanni Cavallaro, tecnico della Cavallaro Boxing Team e dal maestro Gennaro Moffa, figura di comprovata esperienza nel panorama pugilistico. La presenza contemporanea di questi tecnici darà vita a un confronto tecnico di alto profilo tra la scuola americana e la scuola italiana.

Durante lo stage sarà, inoltre, presente Davide Bianchi, procuratore sportivo, che seguirà da vicino il percorso degli atleti coinvolti, confermando l’impostazione professionale e strutturata dell’intero progetto.

Allo stage parteciperanno Salvatore Cavallaro, Aziz Abbes, Mery Di Bari, Peppe Rubino, Francesco Ingallinera e Claudio Kraiem, che poi saranno impegnati sul ring domenica 15 febbraio.

Lo stage prevede anche la possibilità di partecipazione tramite corsi indipendenti, aperti anche ad atleti esterni, con quota di iscrizione di € 259.

L’intero progetto sportivo, comprensivo dello stage internazionale e dell’evento del 15 febbraio, è stato fortemente voluto e sostenuto dallo sponsor ufficiale JUSTMEBEN LTD, che ha scelto di investire concretamente nello sviluppo del pugilato professionistico e nella crescita degli atleti coinvolti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.