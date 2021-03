Varato dal governo Conte 1

In arrivo nel Calatino oltre 5,5 milioni di euro

Messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio

Il decreto del Ministero dell’interno

Nel Calatino, in arrivo oltre 5,5 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. A beneficiarne saranno i Comuni di Caltagirone, Vizzini e San Cono. Per Rizzo (M5S): “È l’ultimo tassello fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle durante il governo Conte 1 per contrastare il dissesto ideologico”.

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo scorso, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dalla legge di bilancio 2019 varata dal governo Conte 1, da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a 1 miliardo e 850 milioni di euro. A tre Comuni del Calatino andranno 5.659.566 euro, e precisamente: a Caltagirone 2.919.566 euro per quattro progetti, a San Cono 360.000 euro per un progetto e a Vizzini 2.380.000 euro per 5 progetti.

Contro il rischio idrogeologico

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato prioritariamente per favorire gli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. “I fondi erogati quest’anno – afferma il deputato 5stelle alla Camera, Gianluca Rizzo – rappresentano l’ultimo tassello di un progetto fortemente voluto dal Movimento5Stelle durante il Governo Conte 1, per un tema, quello del dissesto idrogeologico, che abbiamo sempre tenuto in forte considerazione. Questa è la dimostrazione concreta che la politica, quando vuole, può e deve trovare le risorse necessarie a salvaguardare il territorio e a proteggere i suoi cittadini. Una concretezza che tramite il nostro impegno al governo ha finalmente trovato il giusto riscontro”.