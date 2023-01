Avviato a Catania e Messina incontri itineranti dell'assessore

È iniziato il tour delle camere di commercio siciliane da parte dell’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Sicilia Edy Tamajo. Un momento di confronto tra politica e tecnici del settore dell’isola anche per discutere delle necessità del territorio e dei bandi regionali Bonus Energia e Ripresa Sicilia, due misure messe in campo dal governo Schifani per andare incontro alle esigenze delle aziende dell’isola.

Tamajo “Volontà di creare confronto con associazioni di categoria”

“Abbiamo avviato oggi questo tour presso le Camere di commercio della Sicilia con la volontà di creare un rapporto di confronto con le associazioni di categoria. Vogliamo portare avanti una politica dove la parola chiave è sburocratizzazione, per questo si rende necessario creare un percorso di ascolto e di crescita in linea con le esigenze degli addetti ai lavori sul territorio dell’Isola”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana a conclusione della prima tappa del tour delle nove province siciliane presso le Camere di commercio che oggi ha toccato le sedi di Catania e Messina.

E conclude: “La grande partecipazione a Catania e a Messina testimonia la volontà di voler creare un confronto necessario per portare avanti le numerose istanze e far sì che la Sicilia diventi sempre più attrattiva e che gli imprenditori possano velocemente portare avanti i loro progetti”. Prossima tappa del tour mercoledì 1 febbraio alla Camera di Commercio di Palermo.

Il calendario degli incontri

Di seguito il calendario degli incontri in ogni provincia:

Il 26 gennaio 2023 alle 11 CCIAA Catania

26 gennaio 2023 alle 17 CCIAA Messina

L’1 febbraio 2023 alle 10 CCIAA Palermo

Il 2 febbraio 2023 alle 11 CCIAA Siracusa

Il 2 febbraio 2023 alle 17 CCIAA Ragusa

7 febbraio 2023 alle 17 CCIAA Trapani

9 febbraio 2023 alle 11 CCIAA Enna

9 febbraio 2023 alle 17 CCIAA Caltanissetta

16 febbraio 2023 alle 11.30 CCIAA Agrigento.

Fondi per piccole e medie imprese, presentato “Ripresa Sicilia”

Un bando da trentasei milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese siciliane: è stato presentato pochi giorni fa nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, a Palermo, il programma d’iniziative relativo al progetto “Ripresa Sicilia“, promosso dall’assessorato regionale alle Attività Produttive e dall’Irfis. A fare da relatori all’iniziativa il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo e il direttore generale dell’Irfis Calogero Giulio Guagliano.

Il progetto

Risorse, quelle del progetto “Ripresa Sicilia”, finanziate attraverso il ricorso a due capitoli di spesa distinti. Venti milioni arriveranno dai fondi POC 2014-20, mentre altri sedici milioni di euro saranno attinti dai fondi FSC. L’iniziativa è destinata alle piccole e medie imprese siciliana, con eccezione delle microimprese, per le quali è stato annunciato un futuro bando ad hoc. Potranno partecipare aziende di ogni settore, tranne quelle riguardanti pesca e agricoltura. Sono ammissibili programmi di spesa da un limite minimo di 400.000 euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro. La procedura sarà svolta interamente in via telematica e sarà valutata dall’Irfis, che procederà alle predisposizione e alla gestione dell’avviso e alla misura di finanziamento. L’avviso sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi giorni.