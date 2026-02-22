Il malvivente arrestato dalla polizia

Stava riposando nel suo camion e un ladro ha cercato di rubare il carburante. Il conducente di un autotreno aveva accostato il mezzo in un’area di sosta in via Domenico Tempio, a Catania, per concedersi una breve pausa, quando un uomo ha tentato di svuotare il serbatoio del veicolo pesante.

L’intervento della Polizia di Stato

Il movimento sospetto attorno al camion non è sfuggito ad alcuni passanti, i quali hanno immediatamente allertato la sala operativa della questura di Catania. In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto il piazzale del distributore di carburante dove il mezzo era parcheggiato. Al loro arrivo, gli agenti hanno sorpreso il ladro ancora con le mani sui bidoni e un aspiratore utilizzato per travasare il liquido. L’uomo, un pluripregiudicato di 43 anni originario di Francofonte, ha tentato una fuga disperata non appena ha scorto la pattuglia, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Dal controllo effettuato sul posto è emerso che il 43enne era già riuscito ad aspirare diversi litri di carburante, riempiendo alcuni fusti in plastica che sono stati poi sequestrati. Il camionista, svegliato dal trambusto dell’operazione, ha sporto querela per furto confermando di non essersi accorto di nulla fino all’arrivo delle divise. La benzina recuperata è stata restituita immediatamente al legittimo proprietario, mentre per il malvivente sono scattate le manette in flagranza di reato per furto aggravato.

Su disposizione del pubblico ministero, l’indagato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione nella provincia di Siracusa. Resta ferma la presunzione d’innocenza dell’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva.