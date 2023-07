La Difesa “Sigonella rimane opportunità”

Strutture campali illuminate e refrigerate, messe a disposizione dell’aeronautica militare italiana, sono in corso di trasferimento a Catania dal terzo Stormo di Villafranca (Verona).

Saranno installate all’aeroporto di Fontanarossa per una migliore gestione dei passeggeri per fronteggiare l’emergenza voli dopo l’incendio del 16 luglio scorso al Terminal A.

Strutture estenderanno capacità del Terminal C

Le strutture consentiranno di estendere le capacità del Terminal C e di fornire supporto logistico al personale aeroportuale. Si stima che le infrastrutture campali arrivino a Catania domani sera per iniziare subito le operazioni di montaggio.

Sigonella rimane una opportunità

Il potenziamento della struttura di accoglienza non esclude il futuro utilizzo della base militare di Sigonella che, si sottolinea, “rimane un’opportunità a disposizione delle autorità locali e della direzione aeroportuale”.

Sin dai primi momenti, dopo aver ricevuto la telefonata del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la Difesa, è sottolineato, “si è prontamente attivata per fornire il massimo supporto in questa emergenza che sta colpendo migliaia di Siciliani e turisti ricordando di essere al servizio dei cittadini e del Paese soprattutto in situazioni di difficoltà come questa”. La Sac ha “ringraziato la Difesa e l’aeronautica militare per il prezioso contributo offerto in questa situazione di contingenza”.

Ispezione commissione Trasporti della Camera all’aeroporto

Visita delegazione Deputati componenti della commissione Trasporti della Camera lunedì 24 luglio alle 12.30 presso l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Lo rende noto il capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo

L’iniziativa avrà lo scopo di verificare in presenza lo stato dell’arte e l’evoluzione dei lavori nell’aerostazione e riscontrare, inoltre, anche le criticità e i miglioramenti che si possono apportare dopo l’incendio divampato domenica scorsa che ha generato la chiusura della struttura con conseguente congestione del traffico aereo e notevoli disagi per utenti, passeggeri, turisti stranieri e non.

Saranno presenti i rappresentanti dei maggiori gruppi politici tra cui alcuni dei componenti dell’ufficio di presidenza della Commissione Trasporti che successivamente, d’accordo con Il Presidente della Commissione Salvatore Deidda, relazioneranno all’organismo parlamentare sugli esiti dell’ispezione e sulle eventuali iniziative da intraprendere.