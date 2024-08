Un blitz contro il commercio online di merci contraffatte è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha sequestrato 178 capi di abbigliamento e accessori che riproducevano marchi di lusso come Gucci, Versace, Adidas, Louis Vuitton, Nike, Prada e Cartier.

Tra gli articoli posti sotto sequestro anche 2 orologi Rolex falsi, confezionati negli astucci originali e corredati persino di certificato di autenticità, ma in realtà non genuini.

Le indagini delle Fiamme Gialle

Le indagini dei finanzieri del 1° Gruppo Catania hanno permesso di scoprire un collaudato sistema di vendita online di merce contraffatta, che sfruttava siti e-commerce creati ad hoc e la diffusione su celebri social network come TikTok, Facebook e Instagram. In particolare, è stato ricostruito il meccanismo di immagazzinamento e spedizione degli articoli illegali, pronti per essere recapitati ai clienti.

Gli articoli sequestrati, come t-shirt, pantaloni, maglie, giubbotti, occhiali e accessori vari, riportavano etichette e loghi che imitavano in maniera fraudolenta marchi registrati e protetti dal diritto d’autore. La merce era confezionata con scrupolo, in modo da trarre in inganno i destinatari finali sulla reale origine degli articoli acquistati.

Dietro questo fiorente mercato del falso vi era un gruppo di 4 catanesi che, sfruttando l’anonimato della rete, gestivano richieste e transazioni attraverso un sito ad hoc, proponendo un’ampia gamma di falsi di noti brand made in Italy e stranieri.

La denuncia

Oltre al sequestro della merce contraffatta, l’operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero dei 4 responsabili, accusati dei reati di contraffazione e ricettazione. Un duro colpo inferto al commercio illegale sul web, che sottrae clienti e ricavi ai marchi originali, oltre a rappresentare un pericolo per i consumatori a causa della scarsa qualità e sicurezza dei prodotti venduti. La Guardia di Finanza continuerà a monitorare il web alla ricerca di siti e inserzionisti che truffano ignari clienti spacciando merce contraffatta per originale.