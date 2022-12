lunedì 19 dicembre

Si allarga la protesta contro il caro voli da e per la Sicilia. A Catania, all’aeroporto, è stata organizzata una manifestazione per dire basta all’aumento dei prezzi dei voli per l’Isola in occasione delle festività natalizie, un vero e proprio salasso per studenti e lavoratori che fanno rientro in famiglia.

La protesta a Fontanarossa

Così per lunedì 19 dicembre nello spazio antistante la Torre di Controllo dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania è organizzata la manifestazione promossa da Gioventù Nazionale con la partecipazione della deputazione nazionale di Fratelli d’Italia. “Anche quest’anno, in prossimità delle feste natalizie, ritornare in Sicilia diventa impossibile – dice Giovanni Magni, componente del direttivo nazionale di Gioventù Nazionale -. Le compagnie aeree hanno fissato prezzi proibitivi, fuori da ogni logica, frutto della speculazione. La situazione determinata dal caro-voli è diventata intollerabile”.

Un disegno di legge per un tetto ai prezzi

Da qui la decisione d’inscenare una protesta a Fontanarossa. “Ci troveremo nello spazio antistante la Torre di Controllo aeroporto di Catania insieme ai deputati alla Camera Manlio Messina, Fabio Roscani e Chiara la Porta, questi ultimi membri del direttivo nazionale GN, per manifestare dissenso e contrarietà nei confronti delle varie compagnie aeree. Per dare risposte veramente concrete siamo a lavoro affinché sia presentato un disegno di legge che imponga un tetto sul costo dei biglietti aerei in modo da non pregiudicare nessuno e offrire a tutti la possibilità di tornare nelle proprie case e dalle proprie famiglie, almeno per le festività”.

“Vivere il Natale è un diritto”

“Vivere il Natale deve essere un diritto per chiunque, soprattutto per coloro i quali non possono respirare l’affetto familiare tra le proprie mura domestiche durante il resto dell’anno. Il ruolo primario che ricopre Fratelli d’Italia con i suoi rappresentanti in ambito nazionale e regionale potrà essere decisivo per invertire la rotta e mettere un punto alla follia del caro-voli”.