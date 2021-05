Un ‘cartello della droga‘ costituito da due gruppi criminali, di cui facevano parte siciliani, colombiani e albanesi, è stato disarticolato dalla Guardia di finanza di Catania che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone.

Associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga

Il reato ipotizzato è di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento dell’operazione ‘Cocorito’ è in corso di esecuzione da parte di oltre cento militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico).

Il cartello della droga catanese

Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Catania, che ha coordinato le indagini de Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza del capoluogo etneo, il ‘cartello della droga’ che operava in città riusciva a commercializzare ingenti quantitativi di stupefacenti.

365 chili di marijuana e cocaina

Le indagini, svolte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, hanno consentito di disarticolare un cartello della droga operante a Catania, costituito da due consorterie criminali – composte da soggetti catanesi, colombiani e albanesi – dedite alla commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, e di pervenire complessivamente al sequestro di 365 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Qualche giorno fa un’altra operazione della Finanza di Catania

Appena qualche giorno fa in un’altra operazione i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania avevano sequestrato 8 chili di marijuana e tratto in arresto un cittadino italiano, nato e residente a Siracusa, per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente. Una vicenda sletata da quella odierna ma che dimostra la fiorente attività di smercio di stupefacenti nell’area da parte di vari soggetti anche scollegati fra loro

8 chili di droga e contanti

Era stato sottoposto a controllo, nel pieno centro della città, un’auto condotta da un uomo di 41 anni, originario di Siracusa. Le operazioni di controllo del mezzo hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 8 chili di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, suddivisi in 4 panetti. La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 1000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.