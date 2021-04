Sequestrate 3 sciabole

La Finanza si Catania denuncia gestore di sala da ballo

Sequestrato impianto audio e scoperte tre sciabole katana dopo la perquisizione

Elevate 28 multe nei controlli anti covid

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha elevato 28 sanzioni amministrative e controllato 74 esercizi commerciali risultati in regola con le norme vigenti nell’ultima settimana impiegando nel territorio della provincia 161 militari organizzati in 77 pattuglie.

Interrotto festino rumeno

Fără reguli (senza regole) è l’evento organizzato per un nutrito gruppo di cittadini romeni, nella notte del 25 aprile, in una villetta “disco” alle porte di Catania, da un catanese. Le Fiamme Gialle al loro arrivo si sono trovati di fronte a una gremita sala da ballo con tanto di musica ad alto volume che esaltava la serata sin dalle prime ore. I militari hanno identificato i partecipanti all’intrattenimento musicale per la maggior parte di nazionalità romena a cui hanno contestato la multa di 400 euro ciascuno.

Sono state anche trovate 3 sciabole tipo katana nascoste nell’immobile. Si tratta di un’affilatissima arma bianca a lama curva e a taglio singolo, di lunghezza superiore 60 centimetri circa, impugnata principalmente a due mani dai leggendari samurai.

Denunciato il proprietario

Per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e la detenzione abusiva di armi, il possessore dell’immobile nonché organizzatore dell’evento musicale è stato deferito alla Procura della Repubblica etnea. Allo stesso sono stati sequestrati i beni strumentali all’esercizio abusivo della “discoteca” quali computer, mixer, casse audio, amplificatori nonché bottiglie di birra e super alcolici.