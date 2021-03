in azione i carabinieri

Controlli anti covid19 dei carabinieri a Catania

All’interno di un lounge bar 15 persone stavano festeggiando un compleanno in barba alle norme

Il locale è stato chiuso per tre giorni

Nel corso dei servizi di controllo relativi alle attività finalizzata all’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno attuato una serie di verifiche agli esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande.

Festa di compleanno con 15 persone durate il coprifuoco

I militari hanno così verificato che all’interno del lounge bar “Santeria”, sito nella via Raffineria, stava svolgendosi una festa di compleanno nonostante fosse ormai trascorso l’orario entro il quale, come è stato invece riscontrato, è consentito l’accesso al pubblico e men che meno le consumazioni ai 15 avventori in quel momento presenti.

Il locale chiuso per tre giorni

A carico del titolare dell’esercizio commerciale, pertanto, è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività per 3 giorni.

Controlli e chiusure anche a Messina

Durante i controlli per le disposizioni anti covid la polizia ha chiuso a Messina e provincia due negozi di alimentari e uno di ristorazione. In città, gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità nella vendita di bevande con asporto in fascia oraria non consentita. Gli esercizi commerciali sono stati chiusi per un giorno. A Patti (Me) è stata sospesa l’attività per tre giorni di un ristorante. Il titolare è stato multato per violazione della normativa anti-covid.

Nel Trapanese raffica di denunce

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno condotto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzati alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciati 8 soggetti in stato di libertà e segnalati 10 in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti agli Uffici della Prefettura di Trapani.

Cinque uomini trovati fuori casa senza motivo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà cinque soggetti maggiorenni in quanto trovati in possesso di coltelli a serramanico del genere vietato portati fuori dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.