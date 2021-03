Sanzioni per il coprifuoco

Controlli dei Carabinieri a Trapani ed Erice

Denunce per furto di energia elettrica

Multe per il mancato rispetto delle norme anti Covid

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno messo in atto un servizio coordinato nei comuni di Trapani ed Erice che ha portato alla denuncia di 2 soggetti, al controllo di attività commerciali, perquisizioni personali e veicolari nonché il controllo del rispetto delle norme anti Covid.

Un migrante con un coltello

Sottoposto a controllo un gruppo di extracomunitari e, visto il particolare atteggiamento nervoso sottoposti a perquisizione. Uno di loro, un nigeriano classe 84 veniva trovato in possesso di un grosso coltello da cucina sottoposto dai militari a sequestro. È stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Un giovane denunciato per furto

Altro soggetto a essere stato deferito, questa volta per il reato di furto, un giovane del 92 che, ai domiciliari, durante un controllo è stato sorpreso a rubare energia elettrica. Mediante manomissione del contatore, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica con conseguente furto di energia.

Nel corso del servizio, segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti 2 soggetti, poiché trovati in possesso di grammi 6 di hashish, sottoposta a sequestro. Durante l’identificazione di oltre 80 persone ed il controllo di oltre 50 mezzi sono stati sanzionati per l’illecito amministrativo due giovani per l’inosservanza del divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 05.00 successive.