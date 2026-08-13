Auto a noleggio da Catania, prezzi fino al 287% in più: esposto

Catania, furto d’auto sventato in pochi secondi dai Carabinieri

Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Catania ha permesso di sventare il furto di un’autovettura e di arrestare due uomini, di 43 e 46 anni, entrambi residenti a San Pietro Clarenza e già noti alle forze dell’ordine. I due sono gravemente indiziati di tenta...