A Catania

Sono stati rubati nella notte i climatizzatori da poco installati in un istituto comprensivo di via Case Sante, a Catania, una scuola con classi elementari e medie. A rendere noto il furto è stato il sindaco Enrico Trantino, con un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato da uno sfogo durissimo contro i responsabili.

Cosa è stato rubato

Nella notte, ignoti sono entrati nell’istituto e hanno portato via alcuni condizionatori installati da poco. Il furto ha colpito una struttura frequentata da bambini e ragazzi, un dettaglio su cui il sindaco ha insistito nel suo intervento.

Lo sfogo del sindaco

Trantino ha definito la scuola un luogo che dovrebbe restare intoccabile: “Dovremmo considerarlo un luogo inviolabile, data la presenza di bambini, che desiderano solo sapere che il nel mondo ci possono anche essere persone cattive, ma che non faranno mai del male a loro. La scorsa notte sono entrati e hanno rubato alcuni condizionatori che avevamo da poco installato. Le forze dell’ordine fanno il loro dovere e spesso fermano questa feccia che non merita di stare nella società”.

Il primo cittadino ha poi usato parole nette sul piano personale: “Per cultura sono stato sempre un garantista; ma la mia sopportazione ha ceduto. E se venissi a sapere che gente così si è poi fatta male, considerato che anche l’indecenza ha un limite, me ne farei una ragione”.