Oltre 80.000 presenze registrate a Le Ciminiere

Si conclude con un record di presenze l’ottava edizione di Etna Comics a Catania con oltre 80.000 presenze registrate a Le Ciminiere, dove si è tenuta la manifestazioni di comics, games, videogames e della cultura pop.

La conferenza celebrativa dei 200 anni del mito di Frankestein ha aperto la giornata conclusiva della manifestazione, impreziosita dalla masterclass di J. M. DeMatteis e dall’eleganza di una sempre bellissima Barbara Bouchet, omaggiata con un premio alla carriera dallo staff di Etna Comics.

La tradizionale asta di beneficenza ha permesso di raccogliere 4.500 euro che, sommati a quelli del 2017, saranno destinati alla realizzazione di una bambinopoli nel quartiere catanese di San Giorgio e di una sala multimediale all’interno del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania.

Volerà in Giappone, grazie all’attesissimo Cosplay Contest, Tindaro “Taryn” Idotta con il costume di Link (versione cavaliere) di The Legend of Zelda.

A chiudere la manifestazione sul palco, tra gli applausi generali, il direttore Antonio Mannino, che insieme allo staff di Etna Comics ha dato appuntamento alla nona edizione, in programma dal 6 al 9 giugno 2019.