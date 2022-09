Serie D, nuovo test per i rossazzurri

Nuovo test pre-campionato per il Catania Ssd che dopo un allenamento congiunto ha affrontato e battuto per 8-1 il Misterbianco allo stadio comunale Totuccio Carone di Ragalna, sede del ritiro rossazzurro.

Si tratta del quarto allenamento congiunto del Catania in vista della serie D 2022-2023 che aprirà i battenti il prossimo 18 settembre.

I ragazzi allenati dal tecnico Giovanni Ferraro hanno disputato un test con la squadra che disputerà il campionato regionale di Promozione della durata di 100 minuti suddivisi in due tempi da 50 minuti.

Giovinco e Lodi nel primo tempo

Test utile a mettere minuti sulle gambe dei giocatori rossazzurri che hanno già disputato una partita ufficiale, il turno preliminare di Coppa Italia di serie D con la Sancataldese che si è chiuso ai rigori in favore della compagine nissena eliminata poi nel turno successivo dal Paternò.

In apertura Giovinco e Lodi su calcio di rigore fissano il punteggio sul 2-0 per il Catania Ssd.

Festival del gol per il Catania Ssd nella ripresa

Festival del gol nella ripresa. Il Catania Ssd trova la via della rete sei volte e va a segno anche il Misterbianco che si toglie la soddisfazione della rete con Distefano al 3’ minuti. In precedenza Giovinco aveva siglato la terza marcatura. A seguire Russotto, Forchignone, Ferrara, Vitale ed Agostinho.

Il tabellino

Ferraro ha provato il 4-3-3 schierando tra i pali il portiere classe 2004 Alessandro Groaz, nuovo arrivato in prestito dalla Triestina club di serie C che la scorsa stagione ha disputato gli spareggi promozione ed è stato eliminato nel primo turno dei play off nazionali proprio dal Palermo che poi ha festeggiato il ritorno in serie B.

Catania primo tempo (4-3-3): Groaz; Boccia, Castellini, Ferrara, Chinnici; Rizzo, Lodi, Bani; Giovinco, Sarao, An. Russotto.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 30’ Bollati, aggregato); Rapisarda, Ferrara, Lorenzini (dal 22’ Pino), Lubishtani; Di Grazia, Rizzo, Vitale; An. Russotto (dal 22’ Agostinho, aggregato), Giovinco (dal 22’ Frisenna), Forchignone.

Allenatore: Ferraro.

Programmi di lavoro individualizzati per Bethers, De Luca, Litteri, Palermo e Alessandro Russotto.