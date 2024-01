Sequestrati stalle e cavalli usati per le corse clandestine. Nello specifico, gli agenti del Commissariato “San Cristoforo”, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Squadra a Cavallo, della Squadra Cinofili e della Polizia Scientifica hanno effettuato una specifica attività di accertamento e verifica sulla presenza di animali abusivamente allevati nella cerchia urbana.

I controlli

La prima parte dell’attività, svolta con il supporto di personale veterinario dell’Asp si è focalizzata sul controllo di tre stalle clandestine ubicate nel popoloso quartiere San Cristoforo. Gli agenti hanno trovato 4 cavalli, all’interno di una stalla abusiva in pessime condizioni igieniche sanitarie e senza microchip. Per tale ragione gli animali sono stati sequestrati e affidati ad una struttura nel ragusano.

Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine.

Ne è derivata una denuncia penale per maltrattamenti di animali e la previsione di diverse contestazioni di illeciti amministrativi, a cura del personale ASP, a carico di un 40enne pluripregiudicato.

Nel corso del servizio sono stati anche effettuati diversi posti di controllo su strada che hanno consentito di identificare 80 persone, controllare 60 veicoli, contestare 8 violazioni al Codice della Strada e sequestrare 3 veicoli per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Il sequestro a Siracusa

I carabinieri di Avola e Rosolini hanno denunciato un pregiudicato 58enne per attività di macellazione clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi.

La perquisizione

I militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, in un’azienda di allevamento di equini di Rosolini e nell’abitazione del titolare, sequestrando circa 6 grammi di cocaina in polvere, che stava per essere trasformata in cristalli, il crack, 1 pistola per macellazione con 31 cartucce, 2 proiettili per arma comune da sparo e diversi artifizi pirotecnici detenuti senza autorizzazione, nonché vario materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e la produzione di munizionamento artigianale.