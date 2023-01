C'è tempo fino al 28 febbraio per partecipare

La Città Metropolitana di Catania ha pubblicato un nuovo concorso a tempo indeterminato per 59 profili professionali (istruttori e istruttori direttivi), con l’obiettivo di rafforzare e potenziare l’organico dei suoi uffici pubblici.

I profili ricercati

I posti messi a bando saranno in tutto 59, così suddivisi:

n. 4 posti istruttore direttivo amministrativo (cat. D);

n. 4 posti istruttore direttivo contabile (cat. D);

n. 10 posti istruttore direttivo tecnico (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo informatico (cat. D);

n. 1 posto istruttore direttivo avvocato (cat. D);

n. 6 posti istruttore contabile (cat. C);

n. 13 posti istruttore amministrativo (cat. C);

n. 14 posti istruttore tecnico (cat. C);

n. 2 posti istruttore informatico (cat. C);

n. 3 posti operatore amministrativo (cat. B).

I requisiti generali

I candidati interessati a partecipare alle selezioni dovranno possedere cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE; età non inferiore ai 18 anni; idoneità psico-fisica all’impiego; non avere riportato condanne penali o essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; conoscenza di una lingua straniera comunitaria e delle più comuni applicazioni informatiche.

I requisiti specifici

Oltre al possesso dei requisiti generici per i profili categoria B il candidato dovrà possedere almeno la licenza media, per i profili categoria C il diploma di scuola secondaria di secondo grado (per le figure di istruttore informatico, tecnico e contabile bisognerà possedere una specifica tipologia di diploma)e per i profili categoria D una laurea specifica per ogni profilo messo a concorso.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta teorico-pratica; una prova orale e la valutazione dei titoli. Gli argomenti delle prove saranno differenziati per profilo professionale.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2023 scegliendo uno dei seguenti modi:

via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it;

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Città metropolitana di Catania, Centro Direzionale Nuovaluce, Via Nuovaluce 67/a 95030 Tremestieri Etneo (CT);

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Via Nuovaluce 67/a 95030 Tremestieri Etneo (CT).

Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.

Per maggiori dettagli sulle varie selezioni visita il sito della Città Metropolitana di Catania.