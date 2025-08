Tre aggressioni agli agenti penitenziari nella casa circondariale di Caltagirone. Lo dice Giuseppe Zabatino, vice segretario del Cnpp/Spp che denuncia come la situazione all’interno del carcere è diventata ingestibile. Due agenti sono stati aggrediti e feriti da un detenuto che pretendeva di recarsi nell’ufficio del direttore.

Nel tentativo di bloccarlo, gli agenti sono stati colpiti con una sedia, e il detenuto ha morso la mano di uno di loro. Un altro detenuto ha lanciato uno sgabello contro il vice direttore. Chiedeva di lavorare come piantone a un altro detenuto. Infine un agente è stato aggredito mentre stava effettuando il controllo della struttura e la battitura delle inferriate.

Il segretario nazionale del Cnpp, Maurizio Mezzatesta dichiara che “la situazione è identica in quasi tutti gli istituti, un vero e proprio bollettino di guerra”. Da tempo, il sindacato chiede lo stato d’emergenza delle carceri e carceri sicure con l’utilizzo dell’esercito per presidiare il perimetro delle carceri e scongiurare l’introduzione di oggetti o sostanze non consentite.