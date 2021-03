L'obiettivo del progetto “I cammini di Sant’Egidio"

Inaugurato il “Laboratorio delle Idee” a Linguaglossa

I 27 Comuni Egidiani celebrano la riapertura del Collegio San Tommaso

Riapre, dopo trent’anni l’Ex Collegio dei Padri Domenicani “San Tommaso” di Linguaglossa, dove è stato ufficialmente inaugurato il “Laboratorio delle Idee” con un primo evento in streaming che ha trasmesso la Conferenza dei Comuni Egidiani, promossa dall’amministrazione di Linguaglossa, in sinergia con la Confraternita di Sant’Egidio Abate e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Siciliana.

Le testimonianze sull’operato del santo

Ventisette comunità sparse tra Nord e il Sud Italia che venerano Sant’Egidio hanno partecipato da remoto alla manifestazione, mettendosi “in rete” per scambiare testimonianze sull’operato del santo, in virtù del protocollo d’intesa firmato il 5 dicembre del 2019 nella Camera dei Deputati.

L’obiettivo del progetto “I cammini di Sant’Egidio”

“La riapertura – dichiara il sindaco di Linguaglossa Puglisi – di questo tempio del sapere, comunemente conosciuto come la ‘casa San Tommaso’, passerà alla storia. Sono orgoglioso e fiero di aver vissuto questo momento da Sindaco alla guida della mia comunità. Oggi abbiamo centrato il virtuoso obiettivo del progetto “I cammini di Sant’Egidio”, creato insieme al collega sindaco di Latronico Fausto De Maria, all’arciprete Don Orazio Barbarino e al governatore della Confraternita di Sant’Egidio Abate, l’illuminato professore Salvatore Castorina. Ringrazio il presidente della regione Nello Musumeci e tutti i rappresentanti del suo governo, per la vicinanza e la collaborazione”.

Dopo la messa da parte di alte cariche ecclesiastiche siciliane, il Vescovo di Acireale Mons. Antonino Raspanti, l’Arcivescovo di Catania, Mons. Salvatore Gristina, dal cardinale Paolo Romeo, dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla e dal vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, si è aperto il dibattito con la moderazione del giornalista Enzo Stroscio.

Impegno del professore Castorina

Per la riapertura del sito importante è stato l’interessamento del professore Castorina che, innescando il dialogo tra la Provincia Domenicana, la Confraternita e la Fondazione Mediterranea Morgagni, ha avuto un ruolo determinante nella riattivazione del complesso monumentale San Tommaso, ristrutturato, grazie all’investimento economico da parte dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. “Oggi – afferma Castorina – con la nascita del ‘Laboratorio delle idee’, celebriamo non solo la ripresa delle attività del Collegio, dove per anni sono state forgiate le menti più illuminate del territorio, ma il 7 marzo 2021 verrà ricordato soprattutto come un momento di riscossa che ha ricevuto il consenso attivo di molte intelligenze”.