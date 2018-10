Vista la grande richiesta di biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso al Pal’Art Hotel di Acireale è stata aggiunta una nuova data. Alessandra Amoroso sarà in Sicilia il 26 e 27 marzo (nuova data) con il suo “10” in tour.

Il tour è costruito – secondo la volontà dell’artista con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.

Dopo il debutto al #1 della classifica FIMI – GFK, il nuovo album di Alessandra Amoroso “10” – a una sola settimana dall’uscita – è subito certificato Disco d’Oro.

Certificazione Oro anche per “La Stessa”, il primo singolo estratto da “10”.

Due nuovi importanti riconoscimenti raggiunti in tempo record da Alessandra Amoroso, una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

“10” non è un “best of” celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent’anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.

E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. Un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita: quella di Alessandra, certo, ma anche quella dei suoi fan (la Big Family), che continuano a rivedersi in lei, proprio come lei si rivede in loro.

Dopo le ultime verifiche della produzione si è reso disponibile un numero limitato di biglietti per le tre date siciliane di novembre di Claudio Baglioni.

“Al Centro Tour” di Claudio Baglioni sarà in Sicilia, al Pal’Art Hotel di Acireale, il 2, 3 e 4 novembre per poi tornare il 23 marzo. Dopo le ultime verifiche della produzione si è reso disponibile un numero limitato di biglietti per le tre date siciliane di novembre. I tagliandi, tutti di platea, sono in vendita su ticketone.it e nei punti vendita ticketone sparsi su tutto il territorio siciliano.

Dopo lo straordinario successo dei 3 rivoluzionari show all’Arena di Verona Claudio Baglioni è pronto per il tour “ Al Centro” che lo vedrà protagonista nelle principali arene indoor d’Italia.

Nei palasport, grazie al palco al centro, il pubblico – disposto a 360 gradi – potrà ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di grande musica, grazie a una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi – per la prima volta – in ordine cronologico.

“Al Centro” – prodotto da F&P Group ed organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management – non celebra solo i 50 anni del rapporto tra Claudio BaglioniI e la musica, ma anche l’inesauribile e intenso rapporto tra la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.

50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.