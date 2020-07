L'uomo ritenuto esponente del clan Cappello-Pillera

Agatino Foti, di 62 anni, presunto esponente del clan mafioso Cappello-Pillera, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo una condanna definitiva all’ergastolo per associazione mafiosa, tentativo di omicidio ed omicidio in concorso.

Foti è stato portato nel carcere di Piazza Lanza, da dove sarà trasferito in una struttura di massima sicurezza. Foti era detenuto a Palmi ed era stato scarcerato il 20 aprile scorso a seguito dell’emergenza COVID-19, con un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, che gli aveva concesso gli arresti domiciliari in considerazione delle patologie di cui soffre non compatibili con il regime carcerario.

Foti è stato condannato per rapina aggravata, detenzione di armi, furto e ricettazione.