Prima tappa a Comiso il 12 luglio, Tamajo "Straordinaria opportunità"

Seconda tappa domani (26 settembre) a Catania del tour “Conoscere per Crescere – Road show per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese siciliane” alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. Un’occasione per incontrare associazioni di categoria e imprenditori del territorio, offrendo alle aziende la possibilità di svolgere colloqui “B2B” con le società Ice, Sace e Simest che sostengono la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione.

Dettagli dell’Evento a Catania

L’evento si svolgerà a partire dalle 9,30 alla Camera di commercio (in via Cappuccini, 2) e parteciperanno, fra gli altri, il responsabile di Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo, e il commissario della Camera di commercio del Sud-Est di Sicilia, Antonio Belcuore.

Tamajo: “Continua il percorso”

«Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati alla prima tappa di Ragusa – dice Tamajo – continua il percorso nelle altre province della nostra regione. Con lo sportello Sprint Sicilia stiamo proseguendo il percorso di rafforzamento del rapporto con il territorio e le imprese. L’obiettivo è sburocratizzare e rendere sempre più veloce la connessione tra i vari strumenti a favore delle aziende siciliane verso i mercati internazionali».

Ha preso il via il 12 luglio da Comiso, in provincia di Ragusa, il road show chiamato “Conoscere per crescere”, un’iniziativa promossa dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana in collaborazione con lo sportello Sprint, volta a favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Tamajo, “Straordinaria opportunità per le aziende siciliane”

“L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende siciliane che intendono espandere i propri orizzonti verso i mercati esteri, offrendo loro strumenti, conoscenze e contatti necessari per affrontare con successo le sfide globali – diceva l’assessore Edy Tamajo – Attraverso questo road show intendiamo fornire alle aziende siciliane gli strumenti necessari per affrontare con successo i mercati esteri. Comiso e tutta la provincia di Ragusa, con la sua tradizione imprenditoriale e la sua posizione strategica verso i mercati orientali e del Mediterraneo, è il luogo ideale per dare inizio a questa serie di incontri. Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema favorevole all’internazionalizzazione, mettendo in rete imprese, istituzioni e operatori del settore. Solo attraverso una sinergia concreta potremo sfruttare le potenzialità del territorio e delle nostre eccellenze produttive”.

La prima tappa a Comiso

La prima tappa del road show si è tenuta presso il centro direzionale Multifidi (via Leonardo Sciascia 98 a Comiso), il responsabile Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo, con esperti del settore, ha illustrato le principali strategie e le migliori pratiche per accedere ai mercati internazionali, con particolare attenzione alle specificità del tessuto imprenditoriale siciliano.

Il road show proseguirà poi con altre tappe nelle principali città siciliane offrendo alle imprese locali ulteriori occasioni di confronto e formazione.

