Oltre tremila preferenze espresse per Federica Cosentino che conquista il primo posto nelle elezioni per il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), rappresentando la lista “Primavera del Sud” e l’associazione universitaria “La finestra – Liberi di scegliere”. Di fatto è la più votata dell’Università di Catania in assoluto. Le votazioni, svoltesi il 14 e 15 maggio, hanno coinvolto studenti e studentesse di tutte le università italiane, chiamati a eleggere i propri rappresentanti presso l’organo consultivo del ministero dell’università e della ricerca.

Dal Senato accademico verso il Cnsu

Cosentino, 24 anni, ha ottenuto oltre 3.000 preferenze, forte di un percorso già consolidato nella rappresentanza accademica grazie al suo ruolo nel Senato accademico dell’Università di Catania. Il largo consenso ottenuto è frutto anche del sostegno di numerose realtà associative, oltre alla sua di riferimento: Nike, Arcadia, Libertas, Actea, Agorà, Athena, Ippocrate, Oltre, Orizzonte Sanità e Studenti Dfa.

Laureata triennale in Lingue e culture europee, Cosentino frequenta attualmente il corso magistrale in Lingue e letterature europee e americane. Il suo programma elettorale ha messo al centro tematiche come il benessere psicologico della popolazione studentesca, la sicurezza all’interno degli spazi universitari e i percorsi abilitanti per la formazione degli insegnanti.

“Sono grata per la fiducia che tante studentesse e tanti studenti hanno riposto in me – ha dichiarato Cosentino -. È un incarico importante che affronterò con lo stesso impegno che ho sempre messo nel mio ruolo: rimanere vicina agli studenti, ascoltarli ogni giorno. Ringrazio tutti i coordinatori delle associazioni che mi hanno supportata con grande generosità, in particolare Sara Zappulla, che ha condiviso con me esperienza e consigli preziosi”.

C’è già un’altra donna Vice Presidente del Cnsu

Zappulla, a sua volta protagonista del precedente successo elettorale nel 2022, è diventata nel 2023 vicepresidente del CNSU, segnando il ritorno degli studenti catanesi ai vertici del consiglio nazionale dopo vent’anni.

“Il lavoro svolto da Primavera del Sud negli ultimi anni è stato costante e riconosciuto – ha aggiunto Zappulla –. La scelta delle candidature ha premiato, anche questa volta, una figura competente e motivata. Dopo di me, un’altra donna alla guida: un segnale forte, che racconta il nostro impegno quotidiano per i diritti studenteschi, la parità di genere e un’università sempre più inclusiva.”