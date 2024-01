Polizia in azione a Catania

Continuano i servizi disposti dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti commessi da chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Nella giornata di ieri, gli agenti delle motovolanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno sanzionato 10 persone, individuate in varie zone del centro della città.

Diversi parcheggiatori abusivi sorpresi

In particolare, in piazza Turi Ferro, sono stati colti nella flagranza dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore un 38enne marocchino pregiudicato e 41enne sudanese, anch’egli pregiudicato e già sanzionato precedentemente per lo stesso illecito.

In piazza Federico di Svevia un 52enne catanese, pregiudicato e con precedenti specifici per esercizio abusivo dell’attività, è stato individuato mentre forniva indicazioni a un automobilista su come e dove parcheggiare la propria auto.

In piazza San Placido sono stati colti in flagranza altri due pregiudicati, un 38enne e un 39enne catanesi, di cui uno con precedenti specifici per esercizio abusivo dell’attività parcheggiatore.

Sanzionato, in via Sant’Euplio, un pregiudicato 25enne catanese, anch’egli recidivo per lo stesso illecito. Anche nelle vie Pacini, Domenico Tempio e piazza Carlo Alberto, altri tre parcheggiatori sono stati colti nella flagranza dell’esercizio abusivo dell’attività, tutti e tre pregiudicati.

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare alla Polizia di Stato ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità. Infatti, gli agenti delle motovolanti hanno sanzionato altri due parcheggiatori abusivi, in via Alcide De Gasperi e in piazza Montessori, segnalati proprio tramite applicazione YouPol della polizia.

Settimana scorsa raffica di multe

La settimana scorsa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in servizio di pattuglia motovolante, nell’ambito di specifici servizi volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, è stato inviato in viale Ruggero Di Lauria, nei pressi di un noto bar, dove un cittadino aveva segnalato, mediante applicazione della Polizia di Stato Youpol, la presenza di parcheggiatori abusivi. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato un 23enne straniero, sanzionandolo amministrativamente, in quanto sorpreso ad effettuare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Analoghi controlli sono proseguiti nel corso della serata che hanno consentito di sanzionare 4 persone che esercitavano l’illecita attività in Piazza Federico di Svevia, in via Dusmet e in Piazza Manganelli.

Il tentativo di rapina e la reazione della vittima

In particolare, l’uomo, nel pomeriggio del 14 dicembre, destreggiandosi alla guida del proprio motociclo, in questo viale Mario Rapisardi strappava la borsa di una donna sorprendendola da tergo mentre attraversava la strada. Nel cercare di vincere la resistenza della persona offesa, l’uomo perdeva l’equilibrio ed impattava su un mezzo parcheggiato sul margine della carreggiata, ove veniva immediatamente raggiunto da un Ispettore della Polizia di Stato che, libero dal servizio, avendo notato l’accaduto interveniva prontamente intimando al criminale di fermarsi. Di risposta, il centauro lasciava cadere dalle proprie mani la borsa poco prima scippata e tentava di riprendere il motociclo riverso sull’asfalto per fuggire.