L'INTERVENTO DELL'ANAS HA UN COSTO DI OLTRE 76 MILIONI

È stato stipulato il contratto tra Anas e l’impresa aggiudicataria per la realizzazione di un nuovo tratto della strada statale 683 “Licodia Eubea-Libertinia”. L’intervento, per un importo complessivo lavori pari a oltre 76 milioni di euro, prevede la realizzazione del tratto tra lo svincolo Regalsemi all’inizio della Variante di Caltagirone, per un’estensione di circa 3,700 km.

Il progetto è su un’unica carreggiata

Il progetto prevede un tracciato su una unica carreggiata a doppio senso di circolazione, di 10,5 metri di larghezza, che si sviluppa in senso est-ovest partendo dallo svincolo Regalsemi per terminare all’inizio della Variante di Caltagirone, quest’ultima aperta al traffico nell’estate 2016. I vincoli posti dalla morfologia del terreno, unitamente alle esigenze di funzionalità dell’arteria e alla necessaria limitazione di nuovi espropri rispetto al progetto originario a base di gara, hanno comportato la presenza di tratti in viadotto, tratti in galleria ed ampi tratti con presenza di opere di sostegno e contenimento della sede stradale, nell’ambito dei quali la piattaforma mantiene invariate le relative dimensioni.

Prevista la realizzazione di un viadotto di 470 metri

Lungo l’asse principale è prevista la realizzazione di un viadotto da 470 metri, una galleria artificiale da 130 metri e una galleria naturale da 900 metri. Per le rampe di svincolo monodirezionali è stata adottata una piattaforma di larghezza pari a 6,50 metri, mentre per i tratti di rampa bidirezionali la larghezza adottata è pari a 10,00 metri. La consegna dei lavori all’impresa verrà formalizzata dopo Pasqua e si presume che i lavori possano avere inizio nel successivo mese di maggio.