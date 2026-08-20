Accertate irregolarità amministrative e sanitarie

Prosegue l’attività di monitoraggio dell’Arma dei Carabinieri a tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile – sezione operativa di Paternò, insieme ai militari del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Catania e a personale tecnico dell’Enel, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività commerciale del territorio, riscontrando diverse irregolarità che sono state segnalate alle Autorità competenti.

Accertamenti presso un esercizio di ristorazione

Il controllo, pianificato nell’ambito dei servizi mirati alla verifica del rispetto delle normative vigenti, ha interessato un esercizio di ristorazione gestito da un ventenne di Paternò, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti segnalazioni giudiziarie. L’ispezione ha permesso di accertare la mancanza della Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e l’assenza della prevista autorizzazione sanitaria, elementi indispensabili per operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Per tali violazioni sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 8.164 euro. Contestualmente, al titolare è stata notificata la diffida a proseguire l’attività fino all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, a tutela della salute pubblica e della corretta gestione dell’esercizio.

Controlli dei Carabinieri sulle attività commerciali

Il dispositivo ispettivo rientra nel più ampio piano di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri per monitorare le attività commerciali e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, igiene degli ambienti e tutela dei consumatori. L’obiettivo è garantire standard adeguati nei servizi offerti alla cittadinanza e prevenire situazioni potenzialmente rischiose per la salute. L’intervento congiunto dei Carabinieri del Nor, dei militari del Nas e del personale Enel conferma l’importanza della collaborazione tra reparti specializzati e enti tecnici per assicurare verifiche complete e approfondite, capaci di individuare criticità amministrative, strutturali e igienico-sanitarie.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nel garantire controlli costanti e mirati, con particolare attenzione alle attività di ristorazione, settore in cui la conformità alle norme rappresenta un elemento essenziale per la tutela dei consumatori e la qualità dei servizi offerti.