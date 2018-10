in azione anche le unità cinofile

Per l’intero pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, coadiuvati da personale del Nucleo Radiomobile (“gazzelle” e moto) e dalle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, specializzate nella ricerca di armi e droga, hanno battuto palmo a palmo l’intero quartiere al fine di prevenire e reprimere ogni forma di micro criminalità.

Denunciati per reati contro il patrimonio, un mauriziano di 34 anni sorpreso mentre tentava di rubare gli pneumatici di un’autovettura, un catanese di 45 anni sorpreso con degli alimenti razziati poco prima all’interno di un supermercato, un rumeno di 18 anni trovato in possesso di un cellulare rubato poco prima (furto con strappo) ad un cittadino catanese.

Denunciato un pregiudicato catanese di 39 anni, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, sorpreso alla guida di un motociclo condotto senza patente, poiché revocata al momento dell’irrogazione della misura preventiva.

Denunciato un pregiudicato catanese di 50 anni per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il pastore tedesco “Auro” ha scovato, all’interno di un muro confinante la strada, una busta di plastica contenente circa 15 grammi di marijuana già dosata e pronta allo smercio.

Eseguiti 4 ordini di allontanamento ad altrettanti parcheggiatori abusivi catanesi (tutti gravati da pregiudizi penali) che operavano in prossimità degli stalli del trasporto pubblico cittadino.

Nel corso del servizio i militari hanno sottoposto a controllo: 81 persone, di cui 10 risultate di interesse operativo, 20 autovetture (di cui 2 sequestrate per mancanza di copertura assicurativa), 10 motocicli (di cui 3 sequestrati perché condotti da persona priva di casco protettivo) nonché elevato sanzioni al codice della strada per circa 17.000 euro.