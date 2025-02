Anche nell’ultimo fine settimana le forze dell’ordine hanno effettuato un vasto servizio di controllo interforze per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico di Catania. L’operazione, coordinata dalla Questura, ha coinvolto la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’Esercito Italiano e la Polizia Scientifica.

L’obiettivo principale dell’intervento era la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti, garantendo l’ordine pubblico nelle aree a maggiore affluenza serale e notturna. Le pattuglie hanno operato in punti strategici come piazza Bellini, via Sangiuliano, piazza Università e via Etnea, identificando 217 persone, di cui 55 con precedenti penali, e controllando 94 veicoli.

I controlli hanno portato all’elevazione di 8 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro di veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi: 10 soggetti, tutti pregiudicati, sono stati sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, con il sequestro di 174 euro ottenuti illecitamente.

Le forze dell’ordine hanno inoltre eseguito 5 ordini di allontanamento e divieto di stazionamento in aree sensibili, nei confronti di soggetti che disturbavano la circolazione e infastidivano automobilisti e passanti.

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha eseguito controlli nelle zone di piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo, identificando 84 persone e 50 veicoli. Sono stati elevati 10 verbali per violazioni stradali, per un totale di 9.000 euro di sanzioni, con revoca di patente e confisca di un’auto per un’infrazione grave.

Per garantire la sicurezza stradale, i Carabinieri hanno effettuato test alcolemici e antidroga, non rilevando casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Anche le attività antidroga hanno prodotto risultati rassicuranti, con controlli nei giardini del Castello Ursino senza riscontro di illeciti.

Grazie all’ampia presenza delle forze dell’ordine e ai posti di controllo mirati, la movida catanese si è svolta senza disordini, garantendo maggiore sicurezza a cittadini e turisti.