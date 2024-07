Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, al fine di garantire sicurezza e rispetto delle norme ai tanti cittadini e turisti presenti in città durante i mesi estivi, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato un’operazione di controllo nelle zone della movida del centro, in collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Irregolarità nella sicurezza antincendio

Le verifiche hanno riguardato in particolare un pub ubicato nel cuore della zona della movida cittadina e si sono concluse con una denuncia a piede libero e numerose sanzioni amministrative nei confronti del titolare del locale, un uomo di 51 anni residente a Catania. Durante l’ispezione all’interno del pub, i Carabinieri hanno riscontrato la mancata revisione degli estintori: un adempimento obbligatorio previsto dalla normativa antincendio, che serve a garantire la piena efficienza di questi indispensabili dispositivi salva-vita. La revisione periodica degli estintori, effettuata da tecnici specializzati con strumentazioni adeguate, è infatti essenziale per prevenire incendi all’interno di locali frequentati da molte persone come i pub.

Violazioni delle norme igieniche e amministrative

Ma le irregolarità non si fermavano qui. Il titolare del locale non risultava nemmeno in possesso dell’attestazione HACCP, ovvero l’insieme di procedure necessarie per garantire la sicurezza igienica nella manipolazione degli alimenti, un requisito obbligatorio per chiunque operi nel settore ristorazione. Inoltre, all’interno del pub non erano esposte le tabelle con le indicazioni sui livelli di alcolemia da rispettare per mettersi alla guida, quelle con gli orari di apertura e chiusura del locale e neppure la tabella della SCIA, la comunicazione di inizio attività che ogni esercizio commerciale è tenuto ad affiggere. Ulteriori irregolarità hanno riguardato la presenza di insegne pubblicitarie non autorizzate e di impianti musicali sprovvisti della necessaria relazione fonometrica, il documento che attesta il rispetto dei limiti acustici a tutela dei residenti.

Denunce, sanzioni e futuri controlli

Per l’inosservanza di queste numerose prescrizioni di legge, il titolare del pub è stato denunciato e destinatario di sanzioni amministrative per un totale di oltre 5mila euro. I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle regole e la tutela della legalità nelle aree della movida e del divertimento notturno in città.

Blitz anti-parcheggiatori abusivi

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno effettuato controlli a tappeto nel centro storico della città per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L’operazione rientra in un piano più ampio per innalzare il livello di sicurezza e legalità nel cuore della città. In particolare, una pattuglia di militari ha colto in flagrante un 51enne catanese, con diversi precedenti penali, mentre chiedeva denaro agli automobilisti in cambio del servizio di parcheggio in alcune aree gestite dal Comune. L’uomo è stato osservato per diversi minuti durante i quali, oltre a intascare il denaro, prendeva anche le chiavi delle auto per spostarle e creare spazio per i nuovi arrivati.

Non essendo stati acquistati i regolari ticket presso le macchinette, il 51enne parcheggiava le vetture senza criterio, in doppia fila, sul marciapiede o negli stalli riservati ai disabili, trasformando di fatto l’area pubblica in un parcheggio privato abusivo. Dopo aver raccolto prove della sua illecita attività, i Carabinieri sono intervenuti bloccando e perquisendo l’uomo. Oltre alle chiavi delle auto, sono stati rinvenuti circa 20 euro in monete nelle sue tasche, presumibilmente frutto della sua attività illegale. Il 51enne è stato quindi denunciato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, aggravato dalla recidiva, trattandosi della quinta volta che veniva colto sul fatto.