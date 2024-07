Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno dato luogo a un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Mascalucia e Trecastagni. In sinergia con gli agenti della Polizia Locale di entrambe le città, nell’ambito di una consolidata collaborazione tra le forze dell’ordine, sono stati istituiti diversi posti di blocco che hanno portato all’identificazione di 167 persone e al controllo di 108 veicoli.

Una segnalazione per possesso di stupefacenti

Nel corso dei controlli, a Trecastagni un giovane automobilista è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e pertanto segnalato alla Prefettura di Catania come assuntore di sostanze stupefacenti. Al ragazzo è stata subito ritirata la patente, che verrà sospesa.

Rintracciato un pregiudicato irreperibile

Sempre nel comune di Trecastagni, gli agenti hanno rintracciato un pregiudicato che risultava irreperibile dallo scorso 21 giugno e per cui pendeva un provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità di Troina, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. Il provvedimento è stato prontamente notificato all’interessato, con conseguente avvio della misura stabilita.

Infrazioni al Codice della Strada

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della presenza di cenere vulcanica sulle strade, che ha costretto gli operatori ad agire con particolare cautela per consentire comunque una fluida circolazione stradale in sicurezza, sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.500 euro. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio che la Polizia di Stato sta conducendo in tutta la provincia di Catania, con l’obiettivo di contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità.

Ulteriori controlli estivi

Il Commissariato di Acireale ha fatto sapere che ulteriori controlli del territorio di questo tipo, che mirano a far rispettare le regole del Codice della Strada e a debellare ogni forma di criminalità, sono stati programmati per tutta la stagione estiva nei comuni di propria competenza. Le attività preventive e repressive continueranno senza sosta per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

