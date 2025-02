Il settore delle locazioni turistiche in Sicilia è in continua espansione, con un numero sempre crescente di B&B e case vacanza che necessitano di servizi di pulizia professionale. Per rispondere a questa esigenza, è stato attivato un corso di formazione gratuito per diventare specialisti nelle pulizie turistiche.

Un corso online accessibile a tutti

Il corso è interamente online, rendendolo accessibile a chiunque, indipendentemente dalla propria posizione geografica. Grazie a questa formula flessibile, i partecipanti potranno seguire le lezioni in autonomia, conciliando lo studio con eventuali impegni lavorativi o familiari.

Il programma didattico prevede una formazione specifica su:

Tecniche professionali di pulizia per strutture ricettive;

per strutture ricettive; Gestione del tempo e ottimizzazione delle attività ;

; Standard di qualità e protocolli di igiene richiesti dal settore turistico.

Un settore con concrete possibilità di guadagno

Essere specializzati nelle pulizie turistiche può aprire importanti opportunità di lavoro, sia come dipendenti sia come liberi professionisti. Gli operatori qualificati possono raggiungere guadagni mensili compresi tra i 2.000 e i 6.000 euro, grazie alla crescente domanda di servizi professionali di alto livello.

Come candidarsi

Per garantire un supporto efficace e una formazione di qualità, il corso è aperto a soli 10 partecipanti per la prima edizione. Gli interessati possono candidarsi compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale housebuddy.it .

Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per chi desidera avviare una carriera nel settore turistico, contribuendo a migliorare la qualità dell’accoglienza in Sicilia.