I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto cinque soggetti a Caltagirone che tranquillamente si assembravano nel piazzale della stazione centrale cittadina per effettuare una partita a carte.

La briscola in 5 alla Stazione

In particolare le Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone hanno notato i cinque pensionati tutti di età tra i 69 e gli 84 anni che, non rispettando le basilari norme sul distanziamento e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, erano intenti a giocare una partita a carte nella più totale non curanza dell’emergenza epidemiologica che oramai da un anno colpisce tutta l’umanità. I 5 trasgressori erano arroccati negli scalini della famosa Fontana di Scelba, un’opera d’arte costruita nel 1950 in omaggio al senatore politico concittadino e traslata negli anni ’80, dallo slargo antistante il carcere Borbonico, in Piazza della Repubblica, proprio di fronte alla stazione di Caltagirone.

Gli anziani multati di 400 euro

Come è risaputo, in questo periodo è vietato spostarsi da casa, salvo per necessità urgenti. Tra l’altro i soggetti che hanno evaso le misure restrittive imposte dal Governo centrale e regionale rientrano anche nelle cosiddette categorie a rischio, in quanto il patogeno polmonare colpisce soprattutto le persone più anziane. Dopo aver effettuato i controlli di rito riscontrando che gli stessi non erano posti in quarantena fiduciaria o obbligatoria domiciliare da parte dell’Asp di competenza, i Finanzieri della Compagnia Calatina hanno proceduto ad elevare le previste sanzioni amministrative nei confronti dei cinque cittadini italiani tutti residenti nel Comune.