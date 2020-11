In Sicilia sono già otto i centri di raccolta del plasma per la cura del Coronavirus autorizzati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’ assessorato regionale della Salute. E’ questa la risposta indiretta ma prtaica a critiche, polemiche e richieste delle ultime ore fra chi sosteneva che la pratica fosse attiva solo a Messina e chi chiedeva se si offre questa opportuntà ai pazienti.

La raccolta del plasma per l’immunizzazione avviene nei servizi trasfusionali presso i policlinici di Palermo e Catania, le Asp di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera.

Possono donare quei cittadini guariti recentemente dal Covid 19 essendo ancora dotati di plasma iperimmune. Ma non ci si ferma, naturalmente, alla raccolta. Nell’Isola la cura con il plasma è stata somministrata di recente su alcuni pazienti della provincia etnea affetti da Covid19 e la si vuole incrementare.

Proprio per questo nelle ultime ore sono partiti una serie di appelli soprattutto d Catania. In particolare un appello sta circolando sui social network ed è realmente partito dall’ospedale Garibaldi di Catania.

“Hai avuto il COVID-19 ? Allora vai a donare – è l’invito che vi si legge – I sanitari ritengono che la terapia con il plasma potrebbe costituire un estremo tentativo di cura. Il plasma può essere donato da chi ha già contratto il Covid-19, ed è guarito. Il potenziale donatore deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non deve essere stato mai trasfuso e, se donna, non avere avuto gravidanze.

Le caratteristiche richieste sono test sierologico per anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 con positività ≥ 80 UA/mL; tampone negativo; completa assenza di sintomi da almeno 14 giorni e non avere avuto contatti con un soggetto sospetto o conclamato Covid-19 da almeno 14 giorni oltre alle condizioni normali perla donazione di sangue ovvero essere in condizioni generali di salute buone”.

Il messaggio si conclude con un vero e proprio appello “Chi può donare è pregato di recarsi al laboratorio di analisi dell’Ospedale Garibaldi centro”.