L'omaggio all'attrice messinese simbolo della sicilianità nel mondo

Nasce a Vizzini, nel Catanese, nel cuore di uno dei luoghi simbolo dell’immaginario verghiano, il Cunziria Festival, progetto culturale multidisciplinare dedicato alla Sicilia narrativa, alla memoria di Giovanni Verga e alle radici popolari dell’isola. Il festival prende forma alla Cunziria, antico borgo legato alla lavorazione delle pelli e diventato nel tempo uno dei paesaggi più evocativi della letteratura siciliana. Qui teatro, cinema, musica e incontri culturali si incontrano per dare vita a un nuovo spazio di racconto e confronto artistico.

L’annuncio è arrivato in occasione della Festa della Donna, momento scelto anche per comunicare l’assegnazione del Premio Cunziria a Maria Grazia Cucinotta. L’attrice messinese, protagonista da anni del cinema italiano e internazionale, riceverà il riconoscimento come interprete di una sicilianità capace di parlare al mondo.

Il Cunziria Festival nasce con l’intento di trasformare questo luogo carico di storia in un laboratorio culturale permanente.

Un festival che nasce dal territorio

Il Cunziria Festival prende il nome da uno dei luoghi più suggestivi della tradizione siciliana: la Cunziria di Vizzini, borgo storico legato alla lavorazione delle pelli e reso celebre dalla letteratura verghiana.

Il progetto interpreta la Cunziria come un simbolo culturale, un luogo dell’immaginario dove arte, memoria e contemporaneità si incontrano. L’idea è costruire uno spazio culturale aperto, capace di valorizzare la produzione artistica siciliana e di trasformare il borgo in un punto di riferimento per la narrazione dell’isola.

Spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti e incontri con autori e studiosi contribuiranno a creare un’esperienza culturale, che punta a superare i confini geografici e a diventare patrimonio condiviso.

A guidare il progetto è Lorenzo Muscoso, direttore artistico e autore anche dell’iniziativa Verga100, dedicata alla valorizzazione dell’opera dello scrittore catanese. “La Cunziria non è soltanto un luogo fisico – spiega Muscoso – ma un simbolo della memoria culturale siciliana. Con il Cunziria Festival vogliamo trasformare questo concept in un laboratorio permanente di arte e narrazione, capace di unire tradizione e contemporaneità e di raccontare la Sicilia al mondo”.

La rinascita della Cunziria tra storia e memoria verghiana

Il festival nasce anche dal lavoro di recupero che negli ultimi anni ha interessato il borgo della Cunziria. Il sito, per lungo tempo abbandonato, è stato al centro di un percorso di riqualificazione promosso dall’organizzazione Dreamworld.

Quando il progetto ha preso avvio, l’area versava in condizioni di degrado. Attraverso un lavoro costante di valorizzazione culturale, il borgo è tornato progressivamente a vivere.

La Cunziria ha riacquistato così il proprio ruolo simbolico nella cultura siciliana. Un luogo che conserva la memoria della concia delle pelli, attività artigianale che per secoli ha caratterizzato l’economia locale, e che oggi si lega anche al patrimonio letterario lasciato da Giovanni Verga.

Il legame tra la Cunziria e la letteratura nasce proprio dalle pagine di Verga, che in questo borgo ambientò alcune delle scene più celebri di “Cavalleria rusticana”.

Nel racconto dello scrittore verista, il luogo diventa scenario di passioni e conflitti tipici della Sicilia rurale dell’Ottocento. Con il tempo la Cunziria è entrata nell’immaginario culturale dell’isola, diventando simbolo della narrazione verghiana.

Il nuovo festival intende valorizzare proprio questo intreccio tra letteratura, storia e identità territoriale, trasformando il borgo in un laboratorio permanente di arte e racconto.

A documentare la nascita del festival contribuirà anche un progetto multimediale dedicato alla storia della Cunziria.

Il percorso ricostruirà il passato del borgo sia dal punto di vista storico sia attraverso il racconto delle attività legate alla concia delle pelli. Parallelamente verrà esplorato il rapporto con la memoria verghiana e con l’universo narrativo di Giovanni Verga.

L’obiettivo è offrire uno sguardo completo su ciò che la Cunziria rappresentava nel lavoro e nella vita delle comunità locali e su come questo luogo sia diventato, nel tempo, un simbolo della cultura siciliana.

Il Premio Cunziria a Maria Grazia Cucinotta

L’assegnazione del Premio Cunziria a Maria Grazia Cucinotta sarà uno dei momenti centrali del progetto.

Il riconoscimento renderà omaggio non soltanto a una donna che ha saputo incarnare l’immagine della sicilianità nel mondo, ma anche a un’artista che ha mostrato attenzione verso il percorso di valorizzazione del borgo.

Durante le fasi di riqualificazione del sito, infatti, l’attrice ha visitato la Cunziria, dimostrando interesse per il progetto culturale che stava prendendo forma.

La sua presenza rafforza il messaggio del festival: raccontare la Sicilia attraverso figure che, pur lavorando su palcoscenici internazionali, mantengono un legame profondo con la propria terra.