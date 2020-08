Una idea di Flavio Franceschino e Sara Mezzatesta

Il lockdown è stato un periodo oscuro per molti, ma c’è anche di ha approfittato del momento di stasi in casa per trovare una fonte di creatività. C’è chi ha imparato a cucinare, chi ha imparato a suonare uno strumento, c’è chi ha scoperto il proprio talento e chi ha sfruttato la propria innata creatività per far nascere un nuovo personaggio. Un fumetto? Un cartone animato? Un personaggio delle favole? È semplicemente “Siculino”. L’attesa della fine della pandemia, la voglia di creare qualcosa di nuovo ha fatto scattare a Flavio Franceschino, 34enne catanese, quella lampadina che ti consente di creare qualcosa di fantastico.

Durante la quarantena, quando tutti eravamo fermi, una volta davanti al computer Flavio ha creato un nuovo personaggio: Siculino. Sui social è stato un trionfo, che ha perfino ricevuto i complimenti della Regione siciliana. “Un personaggio nato per i bambini – spiega -, nato per dare speranza, far sorridere e restituire il buon umore. Da uno schizzo l’idea di far diventare una pianta di cactus, che rappresenta la Sicilia, un personaggio dai caratteri tipici dell’Isola”.

Flavio Franceschino e Sara Mezzatesta sono marito e moglie, hanno una figlia, sono due artisti originari di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, e si occupano da anni di intrattenimento per bambini. Nel proprio curriculum vantano diversi spettacoli in giro per la Sicilia e apparizioni in TV. Siculino è destinato a far parlare di sé anche in futuro e tante sono i progetti mesi in cantiere da Flavio e Sara. “Investiremo con prudenza cercando di portare sorriso e speranza – dicono – mantenendo comunque i piedi per terra”.

Ma non finisce qui, perchè sulla spinta di Sara, la moglie, Siculino ha anche trovato la sua dolce metà, ecco che arriva anche Siculina. Una coppia perfetta di personaggi per bambini in chiave siciliana. “Il periodo della quarantena l’ho passata gran parte come hanno fatto un po’ tutti – racconta Flavio -, cercando di non perdere il sorriso e di non farlo perdere con la mia ironia. Sono un grande sognatore, mi sono ispirato alla meravigliosa fantasia di Walt Disney il papà di Topolino, per questo ho creato anche io questo personaggio Siculino. Un personaggio buffo e divertente tutto ispirato alla nostra meravigliosa terra con cappello nero e pantaloni che rispecchiano i colori della nostra bandiera siciliana”.