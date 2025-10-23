I militari del Comando Stazione Carabinieri di Mineo hanno eseguito una perquisizione a casa di un uomo perché denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie, al fine di scongiurare che detenesse un’arma e, dunque, per adottare le precauzioni previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, a tutela della vittima.

Tale attività si è rivelata quanto mai necessaria, perché ha permesso ai Carabinieri di scovare una pistola clandestina a tamburo calibro 6 mm, minuscola ma potenzialmente letale, sprovvista di matricola, che il 67enne aveva nascosto tra le posate, in un cassetto della cucina.

Sulla base degli indizi raccolti, l’uomo è stato perciò arrestato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliare.