L'incidente non ha fatto perdere il buonumore alla Diletta nazionale

Piccolo incidente per la bella conduttrice catanese di Dazn Diletta Leotta. Durante una corsetta nel centro di Milano, la bionda regina della tv e dei social è caduta, sbucciandosi un ginocchio. Tutto, naturalmente documentato con puntualità in una story sul suo profilo instagram.

Certamente, lo stile nella corsa della Diletta nazionale non è proprio esemplare; top e pantaloncini che mettono in risalto la sua forma invidiabile e, soprattutto, le sue forme che tanto attirano i like delle sue migliaia di ammiratori, la conduttrice si sarà probabilmente fatta distrarre dalla bellezza dei colori primaverili di un parco milanese ed è caduta.

Le è rimasta una piccola sbucciatura al ginocchio sinistro.

L’infortunio non le ha comunque tolto il buonumore, come mostra questo video che evidenzia il suo sorriso e…qualcos’altro.

Diletta l’ha presa con filosofia, in fondo.