La Leotta e Scardina sono stati ribattezzati "la coppia dell'estate 2019"

Festa di compleanno in famiglia, per Diletta Leotta, con musica, balli, giochi in piscina e con il pugile Daniele “Toretto” Scardina, il suo nuovo compagno, secondo le riviste specializzate in gossip.

La bellissima conduttrice televisiva ha festeggiato il compleanno a casa sua, in Sicilia, dove sta passando un periodo di vacanza con la famiglia e un gruppo di amiche, tra sole, mare, senza dimenticare la sua “sicilianità”, vantata in uno dei tanti post sui social, in cui mette in evidenza tutta la sua avvenenza.

Tante le foto e i video della sua festa di compleanno, ieri, 16 agosto. E non è mancata anche una con il pugile Daniele Scardina, con cui, secondo gli specialisti del gossip, ha iniziato un flirt con l’inizio dell’estate, dopo la fine della sua relazione con il manager di Sky Matteo Mammì.

E’ una delle prime foto che ritraggono la conduttrice insieme al pugile; i due sono sorridenti, vicini, nella serata in cui la Leotta ha festeggiato il ventottesimo compleanno.

Una coppia apparentemente improbabile e diversissima: la bellissima, bionda e elegante Leotta e il rude, muscoloso e tatuatissimo pugile. Si sono conosciuti a marzo, in occasione di un match di Scardina che la Leotta ha presentato per Dazn; anche lui era reduce dalla fine di una storia. I due hanno cominciato a sentirsi, poi, dopo la rottura tra la Leotta e Mammì, il viaggio insieme, a Ibiza, dove i paparazzi li hanno “scoperti”, diffondendo le prime notizie del loro flirt e presentandoli come “la coppia dell’estate” e ripresi in atteggiamenti teneri, in barca, nonostante i loro tentativi di minimizzare il legame definendolo “una semplice amicizia”. Dopo i tanti like sulle rispettive pagine social, adesso la presenza di Scardina e la presentazione a parenti e amici. Doppi auguri, allora, a Diletta.