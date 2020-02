Necessario l'intervento della Polizia

Brutta disavventura per Diletta Leotta, la conduttrice siciliana che stasera condurrà il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

La scorsa notte, infatti, un uomo si è presentato all’hotel Royal di Sanremo, sostenendo di essere il suo fidanzato, poi ha chiesto una camera e di essere accompagnato dalla showgirl.

Il personale dell’albergo, però, ha capito di trovarsi di fronte a una persona con problemi mentali e ha allertato la polizia.

Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e i medici lo hanno successivamente ricoverato in psichiatria.

Stando a quanto si è appreso, l’uomo avrebbe pure pronunciato alcune frasi sconclusionate sul Festival.

La diretta interessata, comunque, ha parlato con i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia e ha affermato: «Anche io a modo mio parlerò di donne. È una bella sorpresa che non posso ancora svelare. Le polemiche sono superate. Si accendono le luci finalmente e spero si parli dello show. Non vedo l’ora ci sia il fischio d’inizio. Sono pronta. Sono carica per scendere in campo con il mio mister. È una partita che sono contenta di giocare con Amadeus e con una donna fantastica come Rula (Jebreal, n.d.r.)»,

Leotta, conduttrice di Dazn, ha poi aggiunto: «È un onore salire sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Sono molto contenta di far parte di questo ventaglio di donne con personalità così diverse diverse. Sulle critiche non mi soffermo o rispondo».